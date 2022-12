Filho de Sérgio Cabral sobre o pai: 'Seis anos te tornaram um homem melhor'

Filho de Sérgio Cabral fez um post nas redes sociais em homenagem ao pai (foto: Reprodução/Instagram @marcoantoniocabral) O filho do ex-governador Sérgio Cabral usou as redes sociais na madrugada dessa segunda-feira (19/12) para comemorar a chegada do pai em casa , em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ele cumprirá prisão domiciliar.

Em uma publicação no Instagram, Marco Antonio Cabral, eleito segundo suplente a deputado federal pelo MDB este ano, compartilhou uma foto beijando o pai e agradeceu a Deus pelo momento.

"Esses 6 anos te tornaram um homem melhor, mais preparado e mais forte! Na hora da dor, do sofrimento, a gente sabe quem é quem, e eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que me enviaram mensagens de força, de carinho e de amizade em todos os momentos dessa luta, e agora na ida do meu pai para casa. É muito bom receber depoimentos de muitas pessoas que tiveram a vida melhorada e transformada pelo meu pai em seus mais de 30 anos de vida pública" afirmou Marco em trecho da legenda.

Após mais de seis anos na cadeia, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi solto, na noite desta segunda-feira (19/12), por volta de 20h30, após chegada de um alvará de soltura, trazido por um oficial de Justiça. Ele deixou uma unidade prisional da Polícia Militar na cidade de Niterói, localizada há 11km da capital do estado.

O ex-governador ficará em prisão domiciliar e será monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele já saiu do presídio com o equipamento de rastreio, e foi direto para dentro de um carro, evitando falar com jornalistas que estavam na porta da unidade prisional.