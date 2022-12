Outdoor contra mudança de Bolsonaro para condomínio é destruído

O outdoor foi instalado entre o balão do Condomínio Solar de Brasília e o Condomínio Ville de Montagne (foto: Material cedido ao Correio) Após moradores do condomínio Ville de Montagne, no Jardim Botânico, em Brasília, terem pago um outdoor no local para protestar contra a possível mudança de Jair Bolsonaro (PL) para a Região Administrativa, um grupo de bolsonaristas depredou o painel.

A ação ocorreu por volta das 21h desta terça-feira (20/12). Uma moradora do condomínio, que não quis se identificar, informou ao "Correio Braziliense" que oito carros com adesivos do presidente Jair Bolsonaro chegaram ao local do outdoor e, com o auxílio de uma escada, rasgaram a lona que contém os dizeres contra a mudança do presidente para o Jardim Botânico.

Polêmica sobre mudança de Bolsonaro

Segundo moradores, a presença de Bolsonaro no condomínio Ville de Montagne causaria uma série de problemas para a região como transtornos de locomoção e risco de segurança. Eles argumentam que a área é conhecida pelo cuidado com o meio ambiente e pela cultura de paz.

Outra preocupações dos moradores é com o trânsito da equipe do presidente, como assessores e seguranças. De acordo com eles, a portaria do condomínio não comporta a entrada de comboios.

Além disso, eles argumentam que a residência seria mais um gabinete partidário e que não se adequaria à região residencial.

Segurança é uma das grandes preocupações

Segundo uma moradora ouvida pela reportagem, a movimentação para a instalação do outdoor ocorreu após notícias saírem na imprensa de que Bolsonaro teria uma residência na região.

À reportagem, ela contou que assim que souberam da possibilidade de Bolsonaro ir morar lá, um grupo de moradores entrou em contato com outros moradores da região e assim, resolveram manifestar o repúdio.

Ela explica ainda que uma das maiores preocupações dos moradores com a presença de Bolsonaro é que ele é a favor das armas. "Nós temos harmonia no condomínio e vem para cá uma pessoa que defende arma, vem pessoas na casa dele armadas", explica.

"Nós vivemos em um Condomínio que só tem uma entrada, seguranças dele, a gente sabe das histórias do Rio, a gente não quer confusão, não queremos alguém que defende armas aqui", pontuou ela também.