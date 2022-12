Futuros vizinhos de Bolsonaro, moradores de condomínio protestam em outdoor

Outdoor foi instalado entre o balão do Condomínio Solar de Brasília e o Condomínio Ville de Montagne (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um outdoor contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi instalado no Jardim Botânico após a notícia de que o PL, ao qual o presidente é filiado, pretende alugar uma casa em um dos condomínios da região.









Outra preocupações dos moradores é com o trânsito da equipe do presidente, como assessores e seguranças. De acordo com eles, a portaria do condomínio não comporta a entrada de comboios.

Além disso, eles argumentam que a residência seria mais um gabinete partidário e que não se adequaria à região residencial.





O outdoor foi instalado entre o balão do Condomínio Solar de Brasília e o Condomínio Ville de Montagne, na direção da ponte JK, e diz "Jair aqui NÃO! Jardim Botânico QUER PAZ!".