Boulos cobra cassação de Zambelli: 'Está acabando a farra'

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) foi às redes sociais comentar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes (STF) que determinou a suspensão do porte de arma da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP).









"PERDEU, ZAMBELLI! STF tira porte de Carla Zambelli e dá 48 horas para que ela entregue sua arma. Está acabando a farra perversa dos bolsonaristas! Agora é lutar pela cassação e prisão!", escreveu Boulos nas redes sociais.

Porte de arma suspenso

O ministro do STF Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) e d eterminou a suspensão do porte de armas da deputada Carla Zambelli.





Ela tem o prazo de 48 horas para entregar a arma e as munições de forma voluntária. Caso contrário, um mandado de busca e apreensão deverá ser expedido.





A decisão se dáem razão do episódio ocorrido nas vésperas do segundo turno eleitoral, em que Carla Zambelli perseguiu um homem com arma na mão em Jardins, na cidade de São Paulo.





A resolução nº 23.669 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe o porte de armas de fogo no final de semana da eleição.