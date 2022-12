Identificados 3 suspeitos de participar de atos de vandalismo em Brasília

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) atearam fogo em carros e ônibus em Brasília, na última segunda-feira (12/12) (foto: Evaristo Sa/AFP) Correio Braziliense e TV Brasília -, nesta terça-feira (20/12). Três suspeitos de participar dos atos de vandalismo ocorridos no Distrito Federal na última segunda-feira (12/12) foram identificados. A informação foi dada pela vice-governadora eleita do Distrito Federal Celina Leão (Progressistas) no CB.Poder - parceria entre-, nesta terça-feira (20/12).





À jornalista Denise Rothenburg, ela afirmou que, segundo Júlio Ferreira, secretário de Segurança Pública, os suspeitos já estão sendo ouvidos.









"Você tem só uma segurança pública para cuidar de todos os Poderes e eventos que ocorrem aqui, além de tomar conta das cidades. Num dia de diplomação, em que temos vários chefes de estado aqui, a cidade deve estar pacificada. Não é dia de decisões polêmicas", pontuou.

Segurança local e nacional

Outro ponto abordado na entrevista foi a expectativa de Anderson Torres, ministro da Justiça, retornar à Segurança Pública do DF, da qual foi secretário entre 2019 e 2021. Segundo Rothenburg, o PT está receoso com a permanência do ex-policial no Ministério ou no GDF devido à demora na ação dele durante os atos terroristas na capital.





A vice-governadora, no entanto, não vê motivos para preocupação do Partido dos Trabalhadores, tendo em vista o trabalho desenvolvido por ele nos cargos exercidos. "Anderson sempre fez um trabalho muito correto quando esteve conosco. Nunca foi um ministro polêmico. A preocupação do PT não tem motivação. Acredito que a decisão do governador está tomada", afirma.





*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel