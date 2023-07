Na UFMG, ministra da saúde anuncia R$ 187 milhões para Minas Gerais

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante encontro no campus da Universidade Federal (UFMG), na Região da Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou novos investimentos de R$ 187,9 milhões para Minas Gerais nesta sexta-feira (21/7), durante encontro no campus da Universidade Federal (UFMG), na Região da Pampulha.





"Estou assinando hoje uma portaria que destina R$ 180 milhões de recursos para investimentos em serviços de alta e média complexidade", revelou Nísia. O valor faz parte de uma revisão que está sendo feita pelo governo federal junto a estados e municípios.













Outros R$ 33,4 milhões serão destinados ao teto financeiro de municípios, incluindo Contagem, Cristais, Governador Valadares e Serra do Salitre.





Por fim, R$ 50,9 milhões constam como revisão de valores para a oncologia em 32 estabelecimentos de Minas Gerais.





A ministra se reuniu com gestores municipais e estaduais da área de saúde, além de pesquisadores e autoridades para discutir projetos da UFMG na área e ações de interesse do estado.









Participaram do encontro a reitora da universidade, Sandra Regina Goulart Almeida; o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD); o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias; e o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti.





Visita ao CTVacinas





Na sequência, a ministra e demais autoridades cumprem agenda no Centro Tecnológico de Vacinas, sede dos estudos da SpiN-TEC UFMG, contra a COVID. Nísia também visitará as obras do Centro Nacional de Vacinas, dentro do Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC).