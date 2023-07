'Nunca houve promessa': diz Pimenta sobre cargo a Jean Wyllys

440

Jean Wyllys condenou ação do governador do Rio Grande do Sul em manter em funcionamento as escolas cívico-militares (foto: Carlos Vieira/CB/DA Press)





Polêmica

De volta ao Brasil no começo do mês, Wyllys foi recebido por Lula e Pimenta no Palácio do Planalto. Informações de bastidores começavam a apontar que ele assumiria algum cargo como assessor de planejamento da comunicação governo Lula.

Veja mais: Eduardo Leite aciona MP contra Jean Wyllys por homofobia









“Que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então”, questionou Wyllys.

Eduardo Leite respondeu que vai ingressar com uma ação criminal por conta das ofensas que sofreu. "Jean Wyllys dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador. Ele pode não concordar, ter outra visão, mas tenta associar essa decisão a minha orientação sexual e até a preferências sexuais. Por isso, entrei com uma representação contra ele, por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia”, afirmou o governador.

Na avaliação de fontes palacianas, a nomeação é política e não técnica. No entanto, o constante envolvimento de Jean Wyllys em polêmicas, e agora em uma situação de suposta homofobia, pode representar um custo político muito elevado e prejudicar a imagem do Executivo. No entanto, a polêmica envolvendo o embate com Leite acabou mudando o curso das negociações. A confusão começou quando Wyllys criticou Leite após o governador afirmar que iria manter no estado o programa de escolas cívico-militares, que foi encerrado por parte do governo federal. O ex-congressista afirmou que o chefe do governo gaúcho tem “fetiche” por “uniformes”.

A entrada do ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) no governo federal começa a enfrentar empecilhos. Como adiantou o Correio, uma denúncia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a Wyllys dificultou a indicação do ex-deputado a um cargo cobiçado na Secretaria de Comunicação (Secom).Em entrevista ao portal g1, nesta quinta-feira (20/7), o ministro da Secom, Paulo Pimenta, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não prometeu nenhum cargo a Jean Wyllys.