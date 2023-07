Jean Wyllys deve assumir cargo na comunicação da Presidência

440

Wyllys deve se tornar assessor especial do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) (foto: Cláudio Kbene/PR)

O ex-deputado Jean Wyllys retornou ao país no fim de junho, seguindo a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e possivelmente com um cargo no governo. Agora, com o apoio da primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, ele deve assumir um cargo no Palácio do Planalto. nomeação formal ainda não tem data , mas ele deve se tornar assessor especial do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). A função de Jean Wyllys será articular junto com o ministro temas como luta antirracista, equidade de gênero, direitos humanos e mudanças climáticas na comunicação do governo.Durante o auto-exílio, Jean deixou o Psol para se filiar ao PT , na busca de fortalecer o presidente Lula e vencer Jair Bolsonaro nas urnas. “Iniciei um movimento, que depois ganhou força, em que várias pessoas saíram dos seus partidos para se filiar ao PT. O (senador Fabiano) Contarato, Marcelo Freixo, depois, uma série de pessoas fizeram esse movimento depois de mim, que era o seguinte: ‘vamos nos juntar e fortalecer a figura de Lula’. Nós não tínhamos outra pessoa para isso, não tínhamos outra pessoa para enfrentar Bolsonaro naquele momento a não ser Lula”, afirmou.“E deu certo porque foi um movimento orgânico das outras pessoas saírem, mas eu não pedi nada em troca. Muito pelo contrário, esse convite para vir e talvez, porque não tem nada certo também, assumir alguma função no governo partiu dele”, ressaltou, confirmando que ele retornou ao Brasil já com a possibilidade de colaborar com a gestão de Lula.