Jean Wyllys é recebido por Lula no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) recebeu, nesta quinta-feira (6/7), o ex-deputado federal Jean Wyllys no Palácio do Planalto. O encontro não estava previsto na agenda oficial do chefe do Executivo. O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, também esteve presente.

O ex-parlamentar do Psol, agora filiado ao PT, voltou ao Brasil após quatro anos na Europa. Ele deixou o país em 2019 e desistiu de seu mandato após sofrer ameaças de morte. O caso ocorreu poucos meses após o assassinato da vereadora do Psol Marielle Franco. Até então, Jean Wyllys estava morando na Espanha, onde se dedicou a um doutorado.

Jean Wyllys voltou ao Brasil na última sexta-feira (30/6), mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o momento, o Planalto não divulgou mais detalhes sobre o encontro do ex-deputado com Lula.