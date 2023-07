Lula diz que ministros têm que parar de reclamar

440

Durante participação em reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) nesta quinta-feira (6/7) no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os ministros têm que debater como irão fazer para melhorar a qualidade de vida da população









Durante a reunião que contou, além dos ministros Camilo Santana (Educação) e Mauro Vieira (Relações Exteriores), com representantes do alto escalão do governo, como o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Aloizio Mercadante, Lula destacou a importância do Estado para a economia do país.





"O Estado tem que ser o estado necessário para poder dirigir, induzir o crescimento econômico do país. Quando houve a crise de 2008, quem salvou a economia? Foi o Estado. A crise da pandemia? Quem salvou foi o Estado. O Brasil precisa do Estado e do setor privado", afirmou o presidente.

O CNDI foi reativado após sete anos para, segundo o governo federal, "construir uma nova política industrial para o Brasil". No encontro, ele defendeu que sejam formados profissionais mais qualificados para que o país volte a se industrializar.





Lula indica que um dos caminhos que serão adotados para isso, e para a diminuição da pobreza, são "colocar dinheiro no BNDES, no Banco do Brasil e esse dinheiro vai ter que circular".