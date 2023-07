Lula segura Daniela Carneiro no Ministério do Turismo

440

Cargo de Daniela pode ser usada como moeda de troca para aprovar projetos na Câmara (foto: Ricardo Stuckert/PR) Cobiçado por parlamentares do Centrão, o Ministério do Turismo não terá trocas neste momento. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT), Daniela Carneiro continuará no comando da pasta pelo menos até o fim desta semana, ou pelo menos até o governo concluir as votações na Câmara dos Deputados.









O governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), articulam para aprovar três pautas econômicas até esta sexta-feira: o voto do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf); a PEC 45/19 da reforma tributária; e o projeto do arcabouço fiscal. O ministério pode ser usado como forma de negociar a aprovação das matérias, sendo que, pelo menos, a r eforma tributária será votada na noite desta quinta-feira (6/7).





O encontro entre Lula e Daniela ocorreu por volta das 15h, com participação do marido Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo (RJ), que chegou a criticar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. "O ministro parece atuar, na verdade, para fortalecer [Jair] Bolsonaro. Padilha não está tendo a sensibilidade e o comprometimento com a valorização da mulher no espaço de poder", disse ao jornal "O Globo".





O União Brasil pressiona pelo cargo de Carneiro, que deve ser substituída pelo deputado Celso Sabino (União-PA).