Zema sobre preconceito pelo seu sotaque: 'Todo sotaque merece respeito'

O governador Romeu Zema (Novo) alegou ter sido alvo de preconceito pelo seu sotaque. O político e empresário nasceu na cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, e fez o curso de administração na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.

"Já fui criticado pelo meu sotaque. (...) Todo sotaque merece respeito. Todo sotaque tem suas singularidades e particularidades", afirmou o governador em evento do Dia da Gastronomia Mineira, nessa quarta-feira (5/7), que contou com a presença de membros do governo, como o secretário de Cultura.