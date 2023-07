Governo Zema recebe cobrança de R$ 16,4 bilhões por dívida com a União

440

Zema voltou a fazer ameaças de corte em pagamentos e serviços essenciais caso tenho que quitar o valor (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O governo de Minas Gerais informou nesta quinta-feira (6/7) que recebeu um ofício do governo federal que pode implicar na cobrança de R$ 16,4 bilhões pela dívida do estado com a União.





"O governo confirma que recebeu ofício do Governo Federal com o comunicado de que tomará as medidas de nulidade dos contratos de refinanciamento da dívida do Estado com a União. Se confirmada a nulidade, Minas Gerais terá que arcar com uma dívida de R$ 16,4 bilhões", disse o Executivo, em nota.

O governador Romeu Zema voltou a fazer ameaças de corte em pagamentos e serviços essenciais caso tenho que quitar o valor.

"Significaria o colapso das contas públicas com riscos inclusive de comprometer a manutenção do pagamento em dia de servidores e fornecedores, impactando também a prestação de serviços públicos. Caso ocorra a Execução, a medida pode afetar a compra de medicamentos e insumos hospitalares, a continuidade de execução de obras em andamento, como reformas de escolas e rodovias entre outros impactos", declarou no comunicado.