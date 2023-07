Lula sobre Ucrânia: 'Minha guerra é aqui! Contra a fome'

440



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou otimismo com o crescimento do país durante seu mandato, mas afirmou que o governo precisa ter foco e trabalhar com rapidez. O petista discursou durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), nesta quinta-feira (6/7), ativado após sete anos parado.









Lula tem feito esforços para formar um consenso na comunidade internacional pela paz na europa, mas tem recusado se envolver de maneira militar e bélica na guerra. O país não envia armamentos para nenhum dos lados nem quando nações envolvidas indiretamente solicitam.





A postura é similar com o que foi relatado pelo próprio Lula em relação à Guerra no Iraque (2003-2011), quando ele dizia para o ex-presidente dos Estados Unidos , George W. Bush, que não se envolveria no conflito, pois sua guerra era contra a fome.