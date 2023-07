São Paulo no Sul, Bahia no Sudeste: Eduardo Bolsonaro erra regiões do país

440

Deputado compartilhou publicação contra a reforma tributária, mas já apagou (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou nesta quarta-feira (5/7) a imagem de um mapa do Brasil com áreas demarcadas incorretamente. Na publicação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os estados nordestinos da Bahia e de Sergipe aparecem no Sudeste, enquanto São Paulo, que originalmente fica no Sudeste, foi colocado no Sul do Brasil.Além disso, os estados de Goiás e Mato Grosso aparecem em sua forma antiga antes da cisão dos estados de Tocantins e Mato Grosso do Sul. Eduardo Bolsonaro usou o gráfico em um post que critica a "Reforma Tributária do PT" , que contém dados da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras). No texto, ele afirma que o projeto vai provocar aumento nos valores das cestas básicas.O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apagou a publicação de sua conta no Twitter logo depois. Sobre o equívoco na retratação dos estados brasileiros, Eduardo ficou em silêncio na rede social. Confira o print da publicação: