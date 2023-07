Lula: Bolsonaro deve estar chorando por não estar no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse durante o encontro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), nesta quinta-feira (6/7), que o governo precisa trabalhar com celeridade, pois o mandato passa mais rápido para o executivo.

A reunião que contou com a presença dos ministros da área produtiva, como Gerald Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, ocorre quando o governo está próximo de lançar o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para Lula o governo não tem tempo a perder, mas para os opositores o tempo passa mais lento.

São Paulo no Sul, Bahia no Sudeste: Eduardo Bolsonaro erra regiões do país

“Eu quero dizer para vocês, companheiros, que temos 3 anos e meio. Eu conto todo dia, porque o mandato da gente acaba logo, é rápido pra quem tá no governo. Quem deve tá chorando é o Bolsonaro, porque 3 anos e meio demora pra oposição. Eu não voltei a governar para fazer o mesmo que já fiz”, disse Lula

O petista ainda ressalou que é preciso voltar a investir na indústria para ser competitivo, e que está na hora de investir em gás natural. “O país pode ter o que ele quiser. Ele pode ter a indústria que quiser, basta tomar a decisão”, disse.

Lula afirmou que seu governo precisa trabalhar com celeridade (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Lula ainda expressou um otimismo com o crescimento e falou que o mundo sente necessidade do Brasil. “Precisamos tirar proveito. O Brasil gosta de todo mundo e todo mundo gosta do Brasil. Por isso que não quero me envolver na Guerra da Ucrânia e da Rússia”, disse.