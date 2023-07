Lula quer primeira obra do PAC III pronta até 2026: 'Façam hora extra'

440

Lula destacou a importância da ferrovia para manutenção da soberania nacional (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou a primeira etapa das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), nesta segunda-feira (3/7). O empreendimento faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC III, uma das apostas do governo para o desenvolvimento do país e que deve ser lançado ainda neste mês de julho.









“Eu quero pedir aos companheiros empresários que estão nessa empreitada, parem de dizer que vão entregar ela (ferrovia) em 2027. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra, trabalhem no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão corre o risco de uma outra ‘coisa ruim’ voltar nesse país, e ela (Fiol) ficar parada outra vez”, disse o petista.





Segundo o Ministério do Transporte, o empreendimento deve atrair cerca de 1,2 mil trabalhadores para a liberação da área, fixação de trilhos e início da operação do trecho 1F. O percurso deve beneficiar os habitantes de sete municípios além das cidades do extremo, pois os trilhos vão atravessar Uruçuca, Ubaitiba, Gongogi, Itagibá e Aurelino Leal.

Ao todo, o lote 1 da Fiol será um trecho de 537 km ligando as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, passando por 19 municípios, e uma capacidade de movimentar 60 milhões de toneladas por ano. No total, o investimento previsto na consolidação da ferrovia soma R$ 5,41 bilhões (Capex) e mais R$ 13,37 bilhões em custos operacionais (Opex).





Quando completa, a ferrovia terá 1.527 km de trilhos, ligando o futuro porto de Ilhéus ao município de Figueirópolis, no Tocantins, ponto de conexão com a Ferrovia Norte-Sul. “A Fiol ainda vai cortar o Brasil de Leste a Oeste, de Ilhéus até Água Boa, no Mato Grosso, passando por Caetité e Barreiras [na Bahia], e por Mara Rosa, em Goiás. Essa ferrovia vai inserir a Bahia na estratégia do desenvolvimento do Brasil”, afirmou Renan Filho, ministro dos Transportes.





A pasta também projeta que, em plena operação, a Ferrovia promova uma redução de 86% na emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, entrando em consonância com um plano de economia verde.

Investimentos e soberania

Durante seu discurso, o presidente Lula ainda defendeu a ampliação dos investimentos no país. O petista lembrou que o Brasil era a sexta maior economia do mundo e afirmou que, se o país tivesse mantido o ritmo de crescimento do fim do seu primeiro mandato, seria, “na pior das hipóteses”, a quarta melhor economia do mundo.





“Nós éramos a sexta e recuamos para a 13ª economia, numa demonstração de que o país andou para trás. Nosso país caiu em um mundo obscuro e a gente perdeu noção da grandeza e do que esse país poderia fazer pelo seu povo”, afirmou.

O presidente destacou que a Ferrovia e projetos de infraestrutura são fundamentais para a manutenção da soberania nacional. “Construir essa ferrovia não é interesse de um ou outro empresário”, disse.





“É de interesse da soberania nacional a gente fazer essa ferrovia e outras, para que a gente possa ter esse país competitivo com qualquer outro do mundo. O Brasil será do tamanho que a gente quiser que ele seja", emendou.





Lula também voltou a criticar os anos de governo Jair Bolsonaro (PL) e disse que está restabelecendo o país. “Esse país foi tomado pelo ódio e foi tomado pela mentira. Nós, agora, estamos restabelecendo o país que nós precisamos. E é isso que eu quero conversar com os empresários. O que um governo pode oferecer para um conjunto de empresários brasileiros e estrangeiros que querem investir em um país como o Brasil?”, disse.

PAC 3

O PAC 3 já havia sido citado pelo presidente Lula em outras ocasiões. Durante seu discursos no ato das centrais sindicais no 1º de maio, Dia do Trabalhador, no vale do Anhangabaú, em São Paulo, o chefe do Executivo disse que esse seria o maior projeto de obras de infraestrutura do país, fundamental para gerar empregos. “Estamos convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil, estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar no terceiro PAC”, disse.





“O que transforma o trabalhador em uma pessoa mais que honrada é ele ou a mulher trabalhar e no final do mês levar comida para casa com o suor do seu trabalho e com o sangue dado ao seu trabalho”, emendou.





O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ex-governador da Bahia, confirmou a obra da Fiol como a primeira do novo PAC, por determinação de Lula. “Até Caetité será tocado neste contrato de concessão pela Bamin. E de Caetité até Mara Rosa, em Goiás, nós vamos tocar dentro do projeto do PAC”, disse.