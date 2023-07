Secretário do Clima é exonerado por negar aquecimento global

A fala do secretário é contrária ao consenso da comunidade científica, que afirma que o aquecimento global é um fenômeno causado pelo acúmulo de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, que ocorre na queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agricultura intensiva, entre outras atividades do ser humano.

Na ocasião, Antônio Fernando havia sido convidado para falar no lançamento do Fórum Permanente sobre Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP). “O planeta não será salvo por nós, ninguém salva o planeta terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4,3 bilhões de anos e muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície dele”, alegou ele.



A declaração agora ex-secretário de Estado foi categorizada como "polêmica" com base em "adivinhação" e "série de bobagens" pela procuradora federal Georgia Sena Martins, doutora em geociências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que também esteve presente no evento.

O caso ocorreu no no início de junho. Porém, um vídeo com a fala de Pinheiro Pedro e a reação da procuradora só começou circular em grupos de WhatsApp nos últimos dias e ganhou ampla repercussão negativa.A Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo será comandada interinamente por Tamires Carla de Oliveira, chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.