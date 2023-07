Lula afirma que não adianta reclamar do Congresso Nacional

440



Durante evento de sanção da lei do Novo Mais Médicos, nesta sexta-feira (14/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a relação do Planalto com o Congresso Nacional melhorou em relação aos últimos anos. O petista destaca que é importante cultivar uma relação civilizada e democrática com os parlamentares.









O presidente sofreu nos primeiros momentos do mandato com a articulação entre os parlamentares. Inicialmente, o governo petista teve derrotas como, por exemplo, na votação do Marco do Saneamento e no Projeto de Lei (PL) das Fake News. A relação chegou a ser criticada pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).





Lula destaca que a situação faz parte do jogo político e que não adianta reclamar do Congresso. “O Congresso pode ter o defeito que vocês quiserem que tenha, mas ele é a cara de vocês no dia da eleição. Ele é o 'estado de espírito' de cada um de nós quando foi digitar o número do candidato. Não adianta reclamar, se quiser melhor só nas próximas eleições”, disse.