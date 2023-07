Joice Hasselmann sobre Carla Zambelli: 'Biruta e bandida'

440

Apesar das críticas, Hasselmann e Zambelli já foram colegas de partido (foto: Reprodução/Redes Sociais) A ex-deputada federal Joice Hasselmann fez críticas à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Ao opinar sobre a parlamentar, Joice disse chamou Zambelli de "biruta" e "bandida", além de afirmar que ela anda a "passos largos rumo a sua cassação". Para Joice, Zambelli é um personagem "folclórico", digno de "deboche" por parte dos colegas parlamentares. Ela ainda afirma que os deputados federais não escondem o seu "desprezo por tamanha estupidez em forma de gente".

Carla Zambelli, o burro de penas e a cassação pic.twitter.com/fA1ZeCRobk %u2014 Joice Hasselmann (@joicehasselmann) July 13, 2023

"A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. O caso agora envolve o hacker [da Vaza Jato], que segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes", comentou Zambelli sobre o depoimento recente do hacker Walter Delgatti Neto, da Vaza-Jato, à Polícia Federal (PF).

"A moça já provou que é biruta e que é bandida, basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelo [bairro] Jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho atrás de um homem, ameaçando atirar nele. E isso, depois de uma troca de xingamentos", completou.





Joice ainda faz uma análise da cena, alegando que o ocorrido fez com o que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdesse votos em decorrência da repercussão do assunto. A ocasião aconteceu um dia antes do segundo turno das eleições de 2022.

Para ela, Carla Zambelli está "encrencada" pelo seu suposto envolvimento com o hacker da Vaza Jato. Joice ainda diz que é evidente que os líderes da Câmara dos Deputados e o presidente da Casa, Arthur Lira, não irão se esforçar para ajudá-la.





"[Eles] não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes quando ela andava de amores com o Bolsonaro. O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora ela, com suas sucessões de idiotices, vai ter que se virar sozinha. Ela pode se sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a cassação", comentou.





Zambelli x Hacker





O hacker Walter Delgatti Neto, da Vaza-Jato, disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que a Carla Zambelli pediu para que ele invadisse as urnas eletrônicas ou a conta de e-mail e telefone do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi, no g1, o pedido teria sido feito em setembro do ano passado, em São Paulo.





Delgatti relatou à PF que não conseguiu acessar o sistema das urnas eletrônicas e nem o celular de Moraes. Além disso, o hacker também afirmou que não havia nada "comprometedor" na conta do e-mail do ministro - a qual teve acesso em 2019, quando invadiu aplicativos de outras autoridades e foi preso.





A defesa de Zambellil negou as acusações de Hacker Delgatti e informou que irá tomar as medidas cabíveis contra as declarações.

Leia a nota na íntegra:

"A Deputada Federal Carla Zambelli desconhece e nega os fatos noticiados em relação às declarações do Hacker Delgatti. Seu advogado, Daniel Bialski, pedirá acesso aos autos e, depois de analisados, tomará todas as medidas cabíveis".





Zambelli x Hasselmann

Apesar das críticas à Zambelli, Hasselmann e a deputada bolsonarista já foram amigas e colegas de partido quando ambas eram do PSL. Os embates começaram logo após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da sigla.

Hasselmann foi eleita em 2018 na "onda bolsonarista", sendo a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados, com pouco mais de 1 milhão de votos. No entanto, em meio a críticas sobre a condução da pandemia da COVID-19, rompeu a relação com Bolsonaro. Nas eleições do ano passado, Hasselmann não foi reeleita.