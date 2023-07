De volta ao Brasil, Jean Wyllys puxa coro de 'inelegível' na Parada LGBT+

Jean Wyllys e Fábio Félix na Parada LGBT+ de Brasília (foto: Reprodução/Instagram)

O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) discursou na Parada LGBT+ de Brasília, neste domingo (9/7), contra o avanço da extrema-direita no Brasil. Ele retornou ao país no final de junho, após ter aberto mão do mandato na Câmara dos Deputados e passado quatro anos no exterior devido às ameaças de morte que recebia.