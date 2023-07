MP pede exclusão de postagem de Jean Wyllys sobre Eduardo Leite

440

Jean Wyllys e Eduardo Leite têm histórico de discussões na internet (foto: Wilson Dias/ Agência Brasil - SILVIO AVILA / AFP) O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) solicitou à Justiça a quebra de sigilo de dados de Jean Wyllys (PT) e a remoção de publicação do Twitter em que o ex-deputado federal disse que o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) era um gay “com homofobia internalizada”.









Na peça publicada pelo MPRS na sexta-feira (21/7), é pedido que Willys seja investigado por injúria contra funcionário público e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O órgão ainda solicita à Justiça que fixe multa diária de R$ 100 mil caso as medidas sejam descumpridas.





Em uma discussão no Twitter na sexta-feira (14/7), os dois debateram sobre a manutenção das escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul após decisão do governo federal de acabar com o programa na esfera nacional. Criticando a postura de Leite, Wyllys tratou sobre a sexualidade do governador.





“Que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então”, comentou.





Justificando o acionamento do Ministério Público, Eduardo Leite afirmou que toleraria críticas às medidas tomadas enquanto governador, mas não as associando à sua vida privada. "Jean Wyllys dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador. Ele pode não concordar, ter outra visão, mas tenta associar essa decisão a minha orientação sexual e até a preferências sexuais. Por isso, entrei com uma representação contra ele, por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia”, declarou.





Nos bastidores em Brasília, o entrevero com o governador gaúcho pode sair caro para Wyllys. O ex-deputado era cotado para cargo na Secretaria de Comunicação (Secom) do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas o posicionamento do MPRS pode tornar-se um empecilho. Nesta semana, o ministro da Secom, Paulo Pimenta (PT), destacou que não houve promessa de cargos dentro da pasta.