Ibaneis rebate Rui Costa e defende Brasília: 'Um idiota completo'

440

Fala de ministro Rui Costa (à esquerda) causou revolta entre políticos do Distrito Federal, incluindo o governador Ibaneis Rocha (foto: Evaristo Sa / AFP - Renato Alves/ Agência Brasília) O governador Ibaneis Rocha (MDB) reagiu duramente às declarações do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, contra Brasília. Ao Correio, Ibaneis disse: “(É) um idiota completo. Agora sabemos de onde partiu o ataque ao Fundo Constitucional”.









As declarações do ministro, publicadas na coluna Eixo Capital deste domingo (4/6), provocaram muitas reações entre entre políticos e entidades do Distrito Federal, inclusive entre petistas. O primeiro a reagir ainda neste sábado (3/6) foi o deputado distrital Chico Vigilante, líder do PT na Câmara Legislativa. Ele considerou “infeliz” a posição do ministro forte do governo Lula.





O petista disse: “Mostra um completo desconhecimento da capital federal. Diante disto, o convido para conhecer o Sol Nascente, a Estrutural, o Pôr do Sol, e outros, para que conheça o verdadeiro DF”, disse o líder do PT na Câmara Legislativa. E acrescentou: “Aqui tem um povo trabalhador. Por isso, aproveito para convidar o ministro pra conhecer o setor industrial da Ceilândia e a nossa zona rural tão produtiva de café, soja, milho, fruta. Ele irá se surpreender! A dificuldade aqui não é tão diferente dos morros de Salvador”.





Reações políticas contra Rui Costa

Após a declaração do chefe da Casa Civil, Rui Costa, de ataques a Brasília, parlamentares reagiram com indignação. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) criticou Costa afirmando que “não é de surpreender que um dos gestores mais incompetentes do Brasil fale sem conhecimento de causa sobre Brasília”.





“Rui Costa deixou seu Estado com os piores índices de segurança, desemprego e educação. E vem querer dar pitaco sobre a capital do Brasil? Brasília tem a vocação de acolher brasileiros de todos os cantos do Brasil e que vem pra cá em busca de novos horizontes e oportunidades. Aqui todos são bem-vindos, sem preconceito de origem e convivemos com as diferenças de sotaques, de cultura, com muita empatia e naturalidade”, disse e ainda acrescentou um pedido para que ele “saia dos palácios”, “misture-se ao povo”, “conheça Brasília e nos poupe das suas falas preconceituosas”.





Izalci Lucas (PSDB-DF) também se manifestou. Ao Correio, o senador da República lembrou das dimensões do DF e fez o convite para que o ministro conheça mais a cidade. "Muito infeliz a fala do ministro, que demonstrou que não conhece nada do Distrito Federal. O DF não é Esplanada (dos Ministérios). O DF tem 3 milhões e 100 mil habitantes e mais um milhão e meio em volta. Era bom o ministro, em vez de chegar aqui na segunda-feira e ir embora na sexta, era bom ele conhecer a realidade do DF, que foi projetado para 500 mil habitantes e hoje é a 3ª maior cidade do Brasil, maior mesmo que Salvador. Aqui a nossa vocação é ser a capital do Brasil".





O deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF) aproveitou a visita que fez neste domingo (4/6) à Feira do Guará, para rebater as críticas do ministro. O parlamentar encontrou vários moradores de Brasília revoltados com as declarações do ministro e reagiu com indignação. “Ministro Rui Costa, Brasília não é uma Ilha da Fantasia como o senhor disse, quero convidá-lo a conhecer nossa cidade, o Sol Nascente, o Guará, a Estrutural, São Sebastião. Talvez o senhor não conheça mesmo, pois vêm do estado da Bahia de avião da FAB, desembarca ali no aeroporto e vai direto para o Palácio, venha aqui conhecer efetivamente a realidade do nosso povo”, rebateu.





Durante a visita à feira, o deputado conversou com Adeilson dos Reis Macedo, empresário e nascido na Bahia, estado que foi governador pelo ministro Rui Costa. Ele, que mora em Brasília há mais de 30 anos, reclamou do descaso dos governadores da Bahia com a população. “Falta água no oeste da Bahia, problemas de infraestrutura, estradas, faltam itens básicos e vêm o ministro chamar Brasília de Ilha da Fantasia? Ele deveria conhecer melhor nossa cidade, inclusive os mais de 300 mil baianos que moram aqui”, disse.





Já o ex-governador José Roberto Arruda apontou que a “fala preconceituosa do ministro mostra uma regressão intelectual”.





“Ainda vê o Brasil com a capital em Salvador ou no Rio de Janeiro. Desconsidera a interiorização do desenvolvimento que JK fez com Brasília, com estradas, com as usinas hidroelétricas, a conquista do nosso território, com uma capital equidistante de todas as regiões do Brasil. E que ainda reinventou o conceito de cidade e levou a nossa arquitetura moderna para o mundo inteiro”.





Arruda também caracterizou as falas como uma “alienação” em relação ao Brasil moderno. “Pensar o Brasil litorâneo de séculos atrás, que vivia de costas para o seu próprio território, mostra uma alienação total do Brasil moderno. É como ter saudade dos navios negreiros e dos senhores feudais. Além de desconhecer que Brasília não é só o Plano Piloto, mas tem todas as desigualdades sociais de todas as grandes cidades brasileiras”.





Por fim, acrescentou “que o ministro, que me parecia um progressista, se mostrou como o pior dos conservadores ortodoxos, que sentem saudade do Brasil colonial e atrasado”.





O ex-presidente do PDT-DF, Georges Michel se disse “assombrado” pela declaração. “É gravíssima, por se tratar de um ministro que se sente como Primeiro Ministro do Governo Lula. A reação das forças políticas do DF deveriam ser na mesma proporção de tão desapropriada declaração, no mínimo exigir a demissão desse importante dirigente governamental que descrimina a população da Capital da República. Os políticos, as lideranças, os dirigentes, sindicatos, associações, federações e etc. Deveriam promover um ato de desagravo em defesa de Brasília, ao mesmo tempo, repudiar essa infeliz declaração do ministro Rui Costa, antes que seja tarde e o nosso Distrito Federal possa ser vítima da inconsciência de um dos mais altos dirigentes do governo federal”.





O ex-deputado, que concorreu as últimas eleições pelo governo da capital, Leandro Grass (PV-DF) também se manifestou pelas redes sociais comentando que Brasília "é a síntese do Brasil".









O ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) também se manifestou pelas redes sociais afirmando que "somos um retrato do Brasil. Temos pobres e ricos, bons e maus políticos. Não tome o que lhe pedem como coisa de Brasília. Nossa gente é trabalhadora e honesta. Aqui o certo é certo e o errado é errado".





Ministro , o sr. não conhece Brasília. . Somos um retrato do Brasil. Temos pobres e ricos, bons e maus políticos. Não tome o que lhe pedem como coisa de Brasília. Nossa gente é trabalhadora e honesta. Aqui o certo é certo e o errado é errado

. https://t.co/2oQqNHg6aY https %u2014 Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) June 4, 2023





Outro que também se manifestou foi o deputado Ricardo Vale (PT/DF). O vice-presidente da Câmara Legislativa do DF pontou que a cidade não se resume ao Congresso Nacional.





Infelizmente, o ministro Rui Costa não conhece Brasília e acha que nossa cidade se resume ao Congresso Nacional. O presidente Lula deveria obrigar todos os ministros, antes de assumirem os ministérios, a andarem por nossas regiões e conhecerem nossas cidades e o Entorno do DF . É%u2026 %u2014 Deputado Ricardo Vale (@ricardovaledf) June 4, 2023





Além de políticos

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) também se manifestou por nota sobre o caso. A ordem chamou a atenção para a "responsabilidade" das palavras do ministro. Leia na íntegra:





"O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, deveria ter a exata noção da responsabilidade que o alto cargo público para o qual foi nomeado exige. O respeito à dignidade de todos os cidadãos de Brasília e daqueles que são recebidos de braços abertos na nossa Capital é missão institucional daqueles que foram eleitos pelo povo do país. Digamos não a discursos desalinhados com o que Brasília representa para o país. O DF é da gente, de toda a gente trabalhadora e honesta que está por aqui. Os dizeres do Ministro

ofendem a memória de nossos antepassados, daqueles que acreditam no projeto de um Brasil para todos que Brasília representa.





Assim, a Diretoria da OAB/DF vem, firmemente, repudiar suas declarações, tal como publicadas neste domingo pelo jornal Correio Braziliense, e convidar a todas e todos que participem da nossa campanha “O DF É DA GENTE”.