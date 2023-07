Lula pode fazer manejamento no ministério para acomodar partidos

440

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nega que fará uma reforma ministerial, mas admite que vai se reunir com partidos que quiserem integrar o governo federal (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou que uma reforma ministerial esteja prevista, mas que partidos que queiram integrar o governo federal podem ganhar espaço nos próximos meses.





"O que pode acontecer é que alguns partidos políticos podem querer vir a fazer parte da base do governo. Se esses partidos tiverem a decisão de vir participar do governo, nós teremos que fazer um manejamento no ministério. Não é uma reforma, é uma acomodação dos partidos que ficaram fora mas que querem participar", afirmou o presidente, nesta quinta-feira (13/7), em entrevista à Record.









Possíveis mudanças nos ministérios só devem ocorrer no começo de agosto, quando o Congresso Nacional volta de férias. Lula vai se reunir com as siglas que integram a base do governo, mas foi categórico ao assegurar que mudanças só vão acontecer quando ele quiser.

"Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que pede ministério", afirmou Lula sobre potenciais alterações.





Reforma tributária





A aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, realizada no último dia 6 de julho, foi celebrada pelo presidente Lula.





"Nós votamos na Câmara uma proposta de reforma tributária que vai penalizar menos aquele que produz. A gente vai cobrar menos e arrecadar mais. Tenho certeza que vai ser aprovado no Senado", disse Lula.