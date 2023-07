Lula confirma quem será o novo ministro do Turismo

440

Presidente Lula indicou deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para o ministério do Turismo (foto: Ricardo Stuckert/PR e MyKe Sena/Câmara dos Deputados) Com a saída de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) do Ministério do Turismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para assumir a pasta.





O político paraense se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (13/7), em reunião que também contou com o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais.





A indicação de Daniela, esposa do Waguinho (Republicanos) prefeito de Belford Roxo, interior do Rio de Janeiro, foi para aumentar a base do governo. Contudo, a ex-ministra pediu para se desfiliar do União Brasil em abril deste ano por suposto "assédio" da direção nacional.

Com esse mal-estar, as lideranças do partido pressionaram o governo para que outro nome assumisse o Turismo.