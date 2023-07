Lula sobre ministério que coordena Bolsa Família: 'É meu, não sai'

440

Ministro Wellington Dias é um dos nomes mais próximos ao presidente Lula e foi coordenador da campanha presidencial (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a cobiça do Centrão em relação a alguns ministérios. O petista é relutante em entregar os principais cargos da sua esplanada em troca de apoio no Congresso Nacional, em especial o Ministério da Saúde e o do Desenvolvimento Social (MDS), responsável pelo programa Bolsa Família.









“Esse ministério é um ministério meu. Esse ministério não sai. Saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério. É só fazer uma inversão de valores que no momento certo nós vamos conversar”, disse o presidente em entrevista à "TV Record".





Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento é chefiado por Wellington Dias (PT), muito próximo do presidente e um dos coordenadores da campanha presidencial, mas um dos nomes apontados para assumir é o deputado André Fufuca (PP-MA), aliado de Lira. A pasta é “cara” para o Partido dos Trabalhadores, muito ligado aos programas sociais do governo.