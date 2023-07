Lula faz passeata no bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

440

Lula lembrou da luta dos baianos para expulsar as tropas portuguesas (foto: Reprodução/TV Brasill)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã deste domingo (2/7) das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Ao lado da primeira-dama, Janja, o chefe do Executivo esteve na cerimônia de obliteração de selos comemorativos da data e participou do desfile cívico em uma caminhonete aberta onde cumprimentou e tirou fotos com apoiadores ao longo do trecho.









"Eu vim à Bahia e hoje é o dia em que a Bahia se transforma na capital do Brasil. A gente precisa compreender que Salvador vira capital provisória pela manifestação exuberante do povo baiano. Dom Pedro gritou "independência ou morte", mas quem lutou e morreu foram os baianos para conseguir a independência do Brasil".





"O Brasil recuperou a alegria, recuperou a democracia. Isso faz bem para a alma do povo brasileiro. O sucesso da Bahia se vê pela generosidade do povo baiano. Esse 2 de julho é a consagração da Bahia como capital histórica do Brasil", emendou.





Também acompanharam o petista a ministra da Cultura, Margareth Menezes e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.