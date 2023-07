Lula e Janja ganham camisas em treino da Seleção Brasileira feminina

440

Por Ingrid Soares, Danilo Queiroz, Victor Parrini e Gabriel Botelho* (Correio Braziliense)



O presidente Lula e autoridades como a ministra do Esporte, Ana Moser, vão ao treino da Seleção Brasileira no Mané Garrincha (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press )





A Seleção Brasileira feminina ganhou a bênção presidencial no único treino em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou na tarde deste sábado (1º/7) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treino da Seleção. A ministra do Esporte, Ana Moser, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, a primeira-dama, Janja, também acompanharam o chefe do Executivo. Ao chegar em campo, Lula cumprimentou as jogadoras.









Neste domingo (2/7), o Estádio Mané Garrincha será palco do amistoso que encerrará a preparação para a Copa do Mundo, contra o Chile, às 10h30.

Porém, o petista não assistirá à partida. Ele estará em Salvador no domingo, onde participa da celebração de 2 de julho, da Independência da Bahia. Na segunda-feira (3/7), Lula estará em Ilhéus para anunciar o início das obras da ferrovia de integração Leste-Oeste.

Boa sorte do presidente

“Primeiro, desejo que vocês tenham a possibilidade de realizar o sonho de vocês, que é ganhar uma Copa do Mundo. A gente não ganha quando quer, ganhamos quando estamos preparados. Acredito que o futebol brasileiro tem evoluído. Precisamos garantir que as mulheres também tenham o mesmo que os homens. Estou feliz porque o presidente disse que o alugou um avião para vocês viajarão. Embora eu tenha pouca amizade, tenho muito respeito pela Pia Sundhage. Ela ainda vai aprender a falar português para brigar com vocês em português no vestiário”, ressaltou Lula.

"A gestão do presidente Lula tem um olhar cuidadoso para o futebol feminino. Temos uma estratégia nacional para a evolução. Desde a base até chegarem a Seleção. Em termos de estrutura e atenção, tem toda nossa atenção para se desenvolver. É uma inclusão da mulher dentro da gestão nacional. A gente quer ver cuidado e espaços ampliados para a participação de vocês. Esse governo está focado para melhorar o esporte no Brasil para todo mundo. Boa sorte e vamos estar torcendo demais", destacou a ministra Ana Moser.





Lula e Janja ganharam camisas personalizadas da Seleção Brasileira. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, entregou os mimos. Um dos uniformes era preto e tinha o nome do atacante Vinicius Junior. A Seleção utilizou a peça na partida contra Guiné, quando foram realizadas ações contra o racismo no futebol mundial.





Parte da delegação canarinho, composta pela comissão técnica e maioria das 26 jogadoras convocadas — incluindo as três suplentes —, desembarcou na capital no final da tarde deste sábado. O compromisso diante das chilenas será o último da equipe antes do início da caça ao título inédito da Copa do Mundo.

O Brasil está no Grupo F do Mundial. A estreia será em 24 de julho, às 7h, contra o Panamá. Cinco dias depois, encara a França, no mesmo horário. A participação na classificatória termina contra a Jamaica, em 2 de agosto, às 7h.





*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes e Danilo Queiroz