Brasileiro que vive nos EUA faz ameaças a Lula, Moraes e Dino

Um outro homem, que seria cidadão norte-americano, é quem atira, instruído por João Pedro. Na publicação, ele ofende os ministros e Lula e diz estar protegido pela Primeira Emenda da Constituição do país e desafia quem está vendo o vídeo a processá-lo. Em meio às ameaças, ele oferece cursos de um projeto de tiro.

Desaparecer em 24 horas

Em outra publicação, nos stories da conta, que deve desaparecer em 24 horas, o homem lança ataques ao Supremo quando perguntando o que poderia ser feito em relação a gestão política no Brasil. "O Brasil só será salvo quando um estadista cachorro louco entrar no poder, fechar o congresso, criminalizar o comunismo e fuzilar o STF e devolver o poder de volta ao povo. Entretanto tudo isso é utopia. A saída desse hospício por enquanto ainda é o aeroporto", escreve ele,nas ameaças.













Um brasileiro que se identifica como instrutor de tiro nos Estados Unidos publicou um vídeo nas redes sociais com ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva , ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao ministro da Justiça, Flávio Dino. No vídeo, publicado na sexta-feira (30) João Pedro Rodrigues posiciona fotos das três autoridades em um totem e usa como alvos em um estande de tiros.