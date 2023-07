Lula lamenta morte de Sepúlveda: 'Amigo e grande advogado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, neste domingo (2/7). O magistrado morreu, aos 85 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Em 2018, ele chegou a atuar na defesa de Lula, no caso da Operação Lava-Jato."Foi um dos maiores juristas da história do Brasil. Sempre atuou pela defesa da democracia e pelo Estado de Direito, como advogado e também como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, era respeitado por todos ", afirmou Lula.