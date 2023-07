Mauro Cid diz à PF que não acreditava em golpe de estado

440

Cid quebrou o silêncio que vinha sendo adotado em outros depoimentos à PF (foto: EVARISTO SA / AFP) O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, quebrou o silêncio em um novo depoimento à Polícia Federal (PF) na sexta-feira (30/6). Apesar de ter falado com os investigadores, o militar afirmou que não acreditava em um golpe de estado, mesmo com as mensagens e documentos encontrados em seu celular indicando o contrário. A informação é dos jornalistas Márcio Falcão e Isabela Camargo, para a TV Globo.









Enquanto Bolsonaro tinha o destino político decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que declarou sua inelegibilidade por oito anos, o braço direito do ex-presidente prestou depoimento por quatro horas. As respostas serão enviadas pela PF ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas os advogados só vão se manifestar nos autos do processo sigiloso.





A PF avalia que a atuação de Cid foi, possivelmente, um elemento que contribuiu para os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes. No celular do militar já foram encontrados documentos para a declaração de um estado de sítio e Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Ele também conversava com outros militares sobre a possibilidade de um golpe.