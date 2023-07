Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre aos 85 anos

Após internação no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, morreu aos 85 anos, neste domingo (2/7). A morte foi por falência múltipla dos órgãos. Segundo informações dadas ao Correio, Pertence tinha dois desejos: ser velado no STF e ser enterrado na Ala dos Pioneiros no cemitério de Brasília.

Sepúlveda, que se aposentou em 2007, também atuou na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018. Ao lado de Cristiano Zanin , o ministro aposentado atuou no caso da Operação Lava-Jato. Ele tornou-se Bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1960. E, 1962 a 1965, na participou como auxiliar docente dos cursos de Introdução à Ciência do Direito, Direito Constitucional e Direito Penal, na Universidade de Brasília.





Sepúlveda também já exerceu o cargo de Procurador-Geral da República, sendo nomeado em março de 1985. Já em 2007, ele foi indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para exercer a função de membro da Comissão de Ética Pública, com mandato de três anos.

No Twitter, o ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, Paulo Teixeira, lamentou a morte de Pertence e se solidarizou com os familiares do ministro aposentado. "Quero prestar minhas homenagens à vida do ministro Sepulveda Pertence! Um brasileiro gigante que brilhou por onde passou! Meus sentimentos a toda sua família", escreveu.

Nascido em Sabará, Minas Gerais, o magistrado foi nomeado para o STF em 1989, no governo do ex-presidente José Sarney. No ano seguinte, ele foi indicado para Juiz Substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1991 tornou-se juiz efetivo do TSE, assumiu a vice-presidência e, de junho de 1993 a novembro de 1994, exerceu a presidência da Corte Eleitoral.