Aliados de Bolsonaro já miram eleições de 2024

O cacife de 58 milhões de votos amealhados no segundo turno das eleições de 2022, um numeroso e barulhento séquito de seguidores fiéis e um amplo engajamento nas redes sociais dão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) credenciais para não ser esquecido nem pelos eleitores nem pelas forças políticas do campo conservador, mesmo sem condições legais de disputar algum cargo eletivo até 2030. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de julgar o ex-presidente inelegível por oito anos, os aliados do “capitão” começam, agora, a traçar o caminho da extrema-direita – que se confunde com o chamado bolsonarismo-raiz – até o próximo ciclo eleitoral, ano que vem, nas disputas municipais.

Nesta semana, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto (SP), começa a agendar conversas com as bases estaduais do partido, mirando as eleições do ano que vem. Ele conta com Bolsonaro não só para manter seus seguidores motivados como para ajudar a eleger um bom número de prefeitos e vereadores, que possibilitem ao partido manter, em 2026, protagonismo nas eleições para o Congresso. “Nossa meta é eleger mais de mil prefeitos em 2024, e mais de 100 deputados federais dois anos depois, para que o PL continue sendo a maior bancada na Câmara”, projetou uma fonte bastante próxima de Costa Neto na presidência da legenda. Para isso, o PL conta com a liderança política e o poder de mobilização do ex-presidente e da mulher dele, Michelle Bolsonaro.

Para o líder da agremiação na Câmara, deputado Altineu Cortes, o PL “estará muito forte em 2024” e que “a turma do Bolsonaro estará conosco”, referindo-se aos radicais da extrema-direita que dão apoio ao ex-presidente. “Nosso líder é Bolsonaro, não há outro nome. Ele dará a melhor direção ao partido, é quem vai ditar nossa política”, disse Cortes, ao Estado de Minas. Ele não tem dúvida de que a extrema-direita “sempre terá seu espaço no PL”. “A extrema-direita vai continuar muito forte e, hoje, temos uma relação muito boa entre os mais extremados e os mais moderados dentro do partido”, comentou Cortes.

O abrigo que o PL oferece aos mais radicais está aberto desde novembro do ano passado, quando Costa Neto, em entrevista, revelou que o partido receberia os bolsonaristas radicais e que contava com “o capitão” para “controlar esse pessoal”. “Esse é um dos principais motivos que eu vejo da entrada do Bolsonaro (no PL), dele poder trabalhar pelo partido, que ele tenha o controle desse pessoal”, disse Costa Neto, na época.





“Dono da bola” Para se manter popular, Bolsonaro vai assumir o discurso de “vítima do sistema”, que não o quer disputando a secessão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026. A intenção de Valdemar da Costa Neto é percorrer o país com o ex-presidente para angariar novos aliados e reforçar as filiações ao PL. Para isso, será preciso vencer o voluntarismo do ex-presidente, que não costuma seguir as orientações do partido na hora de montar suas agendas de viagem. “Por enquanto, Bolsonaro é o dono da bola, da própria agenda, mas o partido vai tentar enquadrá-lo. Nós temos planilhas, mapas, situação cidade por cidade”, aponta o interlocutor.

Doutor em ciência política e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Ueber Oliveira não tem dúvidas da força eleitoral de Bolsonaro e que ele será, sim, um importante cabo eleitoral para os candidatos da direita mais conservadora. “Isso poderá dar força a alguns aliados e, dentre eles, sairá seu substituto. Neste momento, aposto em Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo) ou Romeu Zema (governador de Minas Gerais, embora entenda que ainda seja cedo para cravar”, vaticinou o professor. Ele lembra ainda que Bolsonaro “é um fenômeno das redes sociais” e que, por isso, “independe de estar no governo”. “Ele mobiliza sentimentos profundos, de medo, inseguranças, frenesi coletivo. Não por acaso, fez um péssimo governo e, mesmo assim, cintila com certa força”.

Oliveira ressalva, porém, que não é correto valorizar demasiadamente a capacidade de transferência de voto do ex-presidente. “Não podemos superestimar o apoio de Bolsonaro em termos eleitorais. Bolsonaro não é um grande costurador de alianças, e isso ficou claro nos pleitos dos quais participou – eleições de 2018, eleições municipais de 2020, e eleições gerais de 2022. E não podemos esquecer que Bolsonaro tem uma cabeça de ditador. Como todo bom ditador, é receoso quanto ao risco de alguém ocupar um lugar que ele, Bolsonaro, considera exclusivamente dele. Não acho que irá abraçar um sucessor de maneira tão direta assim.”

Políticos ligados ao ex-presidente ouvidos pela reportagem convergem na avaliação de que a vida de Bolsonaro nos próximos anos – sem condição legal de disputar eleições até 2030 – não será fácil. Mas ele deve se manter como principal líder do eleitorado ultraconservador ligado ao Brasil rural, às igrejas evangélicas e às forças de segurança. O maior temor é que o ex-presidente, sem desafios eleitorais, perca o estímulo para liderar essa massa de seguidores. “Nosso medo é que ele fique deprimido”, confidenciou o interlocutor do partido.

A caminho da Copa do Mundo Seleção recebe visita de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou na tarde de ontem o treino da Seleção Brasileira de futebol feminino, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A ministra do Esporte, Ana Moser, acompanhou o chefe do Executivo. Hoje, o Estádio Mané Garrincha será palco do amistoso que encerrará a preparação para a Copa do Mundo, contra o Chile, às 10h30. Porém, o petista não assistirá à partida. Ele estará em Salvador hoje, onde participa da celebração de 2 de julho, da Independência da Bahia. Na segunda-feira, Lula estará em Ilhéus para anunciar o início das obras da ferrovia de integração Leste-Oeste.

Parte da delegação canarinho, composta pela comissão técnica e maioria das 26 jogadoras convocadas – incluindo as três suplentes –, desembarcou na capital no fim da tarde. O compromisso diante das chilenas será o último da equipe antes do início da caça ao título inédito da Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo F do Mundial. A estreia será em 24 de julho, às 7h, contra o Panamá. Cinco dias depois, encara a França, no mesmo horário. A participação na classificatória termina contra a Jamaica, em 2 de agosto, às 7h.

O presidente estava acompanhado primeira-dama, Janja da Silva. Lula cumprimentou as jogadoras e fez um discurso para o grupo. Ele defendeu a igualdade de condições entre o esporte masculino e o feminino. “Nós precisamos garantir a pratica de esporte para as mulheres na mesma proporção e na mesma quantidade que os homens já tiveram na vida”, afirmou o presidente. Lula disse que sonha com um futebol feminino que lote os estádios regularmente.

“A gente vai evoluindo. Eu sonho que um dia o futebol feminino possa lotar os estádios como o futebol masculino. É um trabalho de politização da sociedade, um trabalho de divulgação. É um trabalho de convencimento”, refletiu. A ministra Ana Moser defendeu que seja declarado ponto facultativo nos dias de jogos da seleção feminina na Copa, assim como acontece com os dias de jogos da seleção masculina. “Vamos tentar fazer aí ponto facultativo. Quando tem jogo do masculino não tem folga? Vamos tentar fazer isso também aqui, para tentar fazer com vocês dentro da mesma importância. É um novo tempo”, defendeu a ministra.

Lula afirmou ainda que quer trazer uma Copa do Mundo feminina para o Brasil. Ele era o presidente quando, em 2007, a Fifa escolheu realizar o mundial masculino de 2014 no país. Mas Lula disse que ficou decepcionado com o clima da Copa no Brasil. Na época, o país enfrentava instabilidade política e ainda vivia sob as manifestações que começaram em 2013. “Foi uma copa do mundo em clima muito negativo. Tudo se dizia que tinha corrupção nos estádios, tudo. E não se comprovou corrupção em nenhum estádio”, disse Lula.

Ele ainda afirmou que a Copa poderia ter tido mais visibilidade e disse que os próprios patrocinadores deixaram de divulgar o evento por conta das manifestações que questionavam os valores investidos nas obras da Copa. “Em 2014, eu fiquei frustrado, porque conseguimos trazer a Copa do Mundo aqui no Brasil. 2013 foi o inferno neste país, e a Copa do Mundo foi banalizada, porque nem os patrocinadores divulgavam a Copa do Mundo corretamente”, disse Lula.