Valdemar Costa Neto: 'Ex-presidente perde direitos políticos por falar'

Ex-presidente Jair Bolsonaro dá entrevista coletiva após decisão do TSE torná-lo inelegível até 2030 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), reclamou da condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por questionar a lisura do sistema eleitoral brasileiro.