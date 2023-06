Nikolas sobre condenação de Bolsonaro: 'Vence o sistema'

440

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a inelegibilidade por oito anos após decisão do TSE (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) postou uma fala do "Capitão Nascimento" do filme Tropa de Elite 2, de autoria do diretor José Padilha, e afirmou que "vence o sistema" após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores em julho de 2022.









Nikolas, um dos apoiadores mais fiéis a Bolsonaro, também postou um vídeo em que pede 21 dias de "oração pelo Brasil".

Com a condenação, Bolsonaro ficará inelégivel até 2030, não podendo concorrer nas eleições de 2024, 2026 e 2028. A defesa do ex-presidente afirmou que deve recorrer da decisão do TSE para o Supremo Tribunal Federal (STF).