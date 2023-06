Sadi: 'Bolsonaro é o único culpado do que está acontecendo com ele'

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenar Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político nesta sexta-feira (30/6), a jornalista Andréia Sadi, da, afirmou que a decisão é um reflexo das próprias atitudes do ex-presidente.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pelo TSE após reunião com embaixadores, em que ocorreram ataques ao sistema eleitoral brasileiro

"Bolsonaro é o único culpado do que está acontecendo com ele. Não dá nem para terceirizar, porque os aliados estão se afastando", afirmou a jornalista.

"A condenação de Bolsonaro não deixa de ser um recado do TSE. Uma espécie de enquadrada nos políticos que acham que a fake news é um crime normal. A gente está vendo essa discussão do projeto de lei parado lá na Câmara, principalmente por bolsonaristas, e depois os políticos reclamam que o Judiciário precisa agir para coibir notícia fraudulenta. Eu concordo com a Natuza de que o Bolsonaro vai traçar esse roteiro de que ele é uma vítima", completou.