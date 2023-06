TSE: parlamentares repercutem decisão que torna Bolsonaro inelegível

440

Parlamentares comentam nas redes sociais decisão do TSE de tornar o ex-presidente inelegível (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Formada maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito ano, deputados e senadores da base governista comemoraram em suas redes sociais a decisão. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou, nesta sexta-feira (30/6), pela inegibilidade. A decisão ocorre em uma ação de investigação eleitoral (Aije) aberta para apurar uma reunião realizada por Bolsonaro em julho do ano passado com a presença de embaixadores, em Brasília.





O líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), avalia que "a Justiça está cumprindo seu papel da garantia constitucional". "Com o voto da Ministra do TSE, Cármen Lúcia, está formada maioria para condenar Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. O Brasil comemora, pois a justiça está cumprindo o seu papel da garantia constitucional. Ninguém está acima da lei!", escreveu.





Leia também: Bolsonaro Inelegível: entenda o que acontece após decisão do TSE O líder do PSol, Guilherme Boulos (SP) chama Bolsonaro de "miliciano vagabuno" e diz que o "Brasil respira". "URGENTE! TSE acaba de formar maioria para tornar Bolsonaro INELEGÍVEL. Pelo menos 8 anos sem o miliciano vagabundo nas urnas. O Brasil respira!", publicou em seu Twitter.





O senador Renan Calheiros (MDB-AL), importante aliado do governo no Centrão, também comemorou a notícia, dizendo que não é "pauta política, mas da polícia". "Bolsonaro fez um passeio completo pelo crime - comum, eleitoral e de responsabilidade - e produziu provas contra si. A maioria do TSE pela inelegibilidade mostra que não é pauta da política, mas da polícia. Só A CPI o indiciou por 9 delitos, inclusive genocídio", argumentou.





Com a confirmação da decisão, Bolsonaro fica fora das eleições de 2026 e 2030, sendo impedido de disputar qualquer cargo eletivo. O TSE entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político por usar o cargo para obter vantagem eleitoral. A reunião, realizada meses antes das eleições de 2022, foi transmitida pela TV Brasil.