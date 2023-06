Flávio sobre julgamento: 'TSE deu a Bolsonaro uma vitória moral'

440

TSE deu a Bolsonaro hoje uma vitória moral!

Ficou claro a todos os brasileiros que ele é uma pessoa do bem, que não merecia nem havia fundamento legal para ser INJUSTIÇADA.

Julgamento parcial e por motivos pessoais.

Seguiremos fortes para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT.... pic.twitter.com/PPK7c3jPGV %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 30, 2023 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que, apesar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter tornado inelegível Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (30/6), o ex-presidente teve uma "vitória moral".





Seguiremos fortes para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT", publicou o filho do parlamentar em suas redes sociais.





Para ilustrar a postagem, o senador colocou um vídeo de um acidente em uma corrida na qual um carro incendiou, mas o piloto conseguir sair.

Jair Bolsonaro foi condenado por, em uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada, ter afirmado que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e que o pleito de 2022 poderia ser fraudado em favor do seu oponente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Para Flávio, o TSE de uma "vitória moral" ao pai, Jair Bolsonaro (foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Além de usar prédio público para ação eleitoral, a reunião foi transmitida pela TV Brasil.