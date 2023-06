Bolsonaro, após inelegibilidade: 'Sou cabo eleitoral de luxo'

440

Jair Bolsonaro durante almoço em churrascaria de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria para torná-lo inelegível até 2030, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que segue vivo e trabalhará como cabo eleitoral. Em entrevista coletiva em Belo Horizonte nesta sexta-feira (30/6), o ex-presidente criticou a decisão que o condenou, mas usou tom otimista em relação à continuidade de sua vida política.









Durante mais de 20 minutos de entrevista coletiva, o ex-presidente citou as eleições municipais do ano que vem e disse que pretende, junto do PL, ganhar muitas prefeituras pelo país.

Bolsonaro ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a decisão do TSE. O ex-presidente afirmou que vai ouvir seus advogados para definir os próximos passos diante da condenação.





Ele foi condenado por cinco votos a dois no TSE em julgamento que analisou abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o então presidente reuniu representantes de diversos países para atacar, sem provas, as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.





O ex-presidente estava em Belo Horizonte nesta sexta para acompanhar o enterro do ex-ministro da agricultura Alysson Paolinelli. Após o sepultamento, Bolsonaro se reuniu com parlamentares e lideranças políticas em uma churrascaria na Região Oeste da capital.