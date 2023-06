Bolsonaro inelegível: web reage à decisão do TSE

440

A ação apura abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por causa de uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio da Alvorada (foto: SILVIO AVILA / AFP)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria de votos, nesta sexta-feira (30/6), para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível pelos próximos oito anos, com o voto da ministra Cármen Lúcia. A ação em julgamento na Corte apura abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por Bolsonaro, por causa de uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio da Alvorada.





O presidente do Tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, ainda dará seu voto; contudo, por 4x2, o resultado pela inelegibilidade do político já está definido.





Nas redes sociais, vários termos citando o ex-presidente entraram rapidamente nos assuntos mais comentados. Entre eles estavam: "Jair Bolsonaro", "Tchau querido", "Bolsonaro Inelegível", "E o Bolsonaro", "Imbrochável", "Grande dia", "Vou festejar", "Cármen Lúcia", "Que Sabor" e "Tribunal Superior Eleitoral".





Confira as principais reações:













%u201CDá no pé e vai se embora vai se embora

Tá na hora do Jair já ir embora %u201Cpic.twitter.com/FHTJHenHUn %u2014 Rosangela (@Ro_anna) June 30, 2023





A gente vai comemorar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro?



Vai.



Agora imagina a festa com Jair Bolsonaro preso?



Aí meu amigo, é fogo na Babilônia. %u2014 William De Lucca (@delucca) June 30, 2023





#BolsonaroInelegivelePreso



TSE forma maioria para tornar Jair Bolsonaro inelegível



VAI CHORAR NO CARRO pic.twitter.com/BMXLi5Dfw1 %u2014 CGuedes %uD83E%uDD91%uD83D%uDEA9%uD83D%uDE0B%u2764%uFE0F%uD83D%uDC36%uD83D%uDE4F%uD83D%uDECC%uD83D%uDCA4 Urbi et Orbi (@CGuedes1906) June 30, 2023





Grande dia mesmo, Jair Bolsonaro.

Tá na hora do Jair... Jair embora! pic.twitter.com/QXdbLk3OnJ %u2014 Carlos CC (@CarloslCCl) June 30, 2023





Imbrochável, Imorrivel e inelegível kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0EWCzcHBtL %u2014 Juninho (@VitorJrver) June 30, 2023





Imbrochável



e



I n e l e g í v e l pic.twitter.com/K249lpHNho %u2014 patricinha de camaragibe (@joycelacreda) June 30, 2023





Desde 2014 estou com o senhor capitão @jairbolsonaro e agora eu tô 100X mais. O Brasil NÃO ACABOU, começou AGORA. Agora só ficam os SOLDADOS DE ELITE. pic.twitter.com/bIGDLVgoAP %u2014 Rodrigo Lima (@rodrigolimajp1) June 30, 2023