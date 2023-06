Janones para Bolsonaro: 'Imita doente com falta de ar agora, desgraçado!'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) comemorou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o voto da ministra Cármen Lúcia, o TSE formou maioria, nesta sexta-feira (30/6), para tornar o ex-presidente inelegível por oito anos. Até o momento, o placar pela inelegibilidade de Bolsonaro está em 4 a 1.

Não se derrota o nazismo com flores. Quem tiver com peninha é só levar pra casa. %uD83D%uDC4D

"Bolsonaro é o próprio demônio, veio para matar, roubar e destruir. Imita doente com falta de ar agora, desgraça! Não se derrota o nazismo com flores. Quem tiver com peninha, é só levar pra casa", escreveu André Janones.