Carlos Bolsonaro critica silêncio de Moro após condenação do pai no TSE

Vereador Carlos Bolsonaro fez referência a "terceira via" para criticar a postura do antigo aliado Sergio Moro (foto: Marcos Corrêa/PR) O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por ainda não ter se manifestado sobre a inelegibilidade do pai.









Durante um momento de pré-campanha em 2022, Moro era visto como uma opção ao Palácio do Planalto que iria além da disputa entre Bolsonaro e o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A candidatura do ex-juiz, no entanto, não emplacou e ele decidiu disputar uma vaga no Senado, sendo eleito para o legislativo.



A terceira via tá chamuscando a beirola! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 1, 2023





A relação de Moro com o clã Bolsonaro sempre foi complexa. O senador - expoentes da prisão de Lula em 2018 - deixou o cargo de juiz federal para assumir o Ministério da Justiça, ficando no cargo por apenas um ano e quatro meses. Ele deixou o governo Bolsonaro sob a acusação de que o ex-presidente queria interferir na Polícia Federal (PF), se afastando do meio.





No segundo turno das últimas eleições, Moro voltou a ser visto ao lado de Bolsonaro , mas afirma que a aproximação foi apenas em um caso de disputa contra Lula.

Bolsonaro inelegível

Na última sexta-feira (30/6), Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , em um julgamento que teve placar de 5 a 2. O ex-presidente foi condenado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, devido a uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022 no Palácio da Alvorada, onde fez uma série de ataques e compartilhou informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro.





O encontro com autoridades internacionais foi transmitido pela emissora TV Brasil, da estatal Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), e compartilhado nas redes sociais de Bolsonaro. Com a decisão, ele ficará fora das próximas três eleições (2024, 2026 e 2028).