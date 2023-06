Cleitinho sobre Lula falar que come mal: 'No Palácio tem camarão e lagosta'

440





O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) criticou nessa quarta-feira (28/6) um recente comentário de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que o presidente afirma não comer bem quando viaja para outros países. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) criticou nessa quarta-feira (28/6) um recente comentário de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que o presidente afirma não comer bem quando viaja para outros países.



E foi além: "Pergunta lá no Palácio se não tem lagosta e camarão, para falar que está comendo mal! Agora, vai ao meu Norte de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, onde as pessoas têm que pedir cesta básica".

Cleitinho criticou, nessa quarta-feira (28/6), fala do presidente Lula (foto: Reprodução)



O senador ainda fez um apelo a Lula: "Que ele tenha o mínimo de respeito com a população ao falar uma asneira dessas". O senador ainda fez um apelo a Lula: "Que ele tenha o mínimo de respeito com a população ao falar uma asneira dessas".



A tal fala de Lula, no caso, se refere ao cardápio em encontros com outros chefes de estado. "Normalmente não consigo comer em palácio, porque é tudo pequenininho, restrito. Eu preciso de quantidade, uma rabada, uma galinha. Não tem nada melhor, um frango com quiabo. Lá fora a gente não encontra muito dessas coiasas, é tudo muito sofisticado", declarou o presidente.