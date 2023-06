Cidade em que Bolsonaro nasceu perdeu quase 10% da população em 12 anos

Apesar do documento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicar que ele nasceu em Campinas, familiares alegam que ele teria nascido em 25 de março de 1955 na cidade de Glicério (foto: SILVIO AVILA / AFP)

Glicério, a cidade natal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no interior de São Paulo, perdeu 9,3% dos habitantes em 12 anos, de acordo com o Censo de Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2010, o município registrou 4.565 habitantes e, em 2022, com a queda, a cidade passou a ter 4.138 pessoas.