PF prende de novo hacker da Vaza Jato por descumprir medidas judiciais

440

Hacker Walter Delgatti Neto trabalhava para a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) (foto: Reprodução/Twitter) Walter Delgatti Netto, o hacker da Vaza Jato, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (28/6) por ter descumprido medidas judiciais.









O hacker assumiu ter enviado as informações ao site The Intercept Brasil, alegou que o conteúdo não foi alterado e que não recebeu dinheiro para isso.





Em 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) questionava a segurança do processo eleitoral brasileiro, ele se reuniu com Delgatti para saber sua opinião sobre a possibilidade de as urnas eletrônicas serem fraudadas.

Delgatti afirmou, no início deste ano, que estava trabalhando como socialmedia da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). E que o salário, de R$ 6 mil, estaria atrasado.





Também assumiu que tentou grampear o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na época do encontro com Bolsonaro.

Ele voltou a ser preso por ter usado a internet, mesmo proibido, e também teria mudado de endereço sem comunicar a Justiça. A nova prisão foi decretada pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília.