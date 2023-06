STF decide preservar mensagens da Lava-Jato vazadas por hackers

440

STF confirmou o entendimento de que a destruição das mensagens pode frustrar a efetividade da atuação da Justiça (foto: Dorivan Marinho/SCO/STF)



Em sessão virtual realizada nesta segunda-feira (12/6), o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade de votos, pela preservação das mensagens trocadas entre autoridades da Operação Lava-Jato obtidas por hackers. A decisão mantém a liminar deferida pelo ministro Luiz Fux em 2019.





Além disso, o Supremo entendeu também que a perda dos registros comprometeria a formação do convencimento do STF sobre a licitude dos meios de obtenção desses elementos de prova.

Mensagens hackeadas

Em 2019, o site The Intercept Brasil publicou diálogos obtidos por hackers entre autoridades da Operação Lava-Jato. A divulgação do material ganhou o apelido de “Vaza-Jato”. Entre os alvos estavam o então ministro da Justiça Sérgio Moro e o então procurador da operação, Deltan Dallagnol.

Após a publicação, a Polícia Federal realizou a Operação Spoofing e prendeu quatro suspeitos de hackear os celulares das autoridades. Segundo o STF, três dias depois, Moro teria ordenado a destruição das mensagens apreendidas com os suspeitos presos.





O Partido Democrático Trabalhista (PDT) entrou com pedido de proteção do material, que foi concedido por meio de liminar do ministro Luiz Fux.