Réus admitiram intenção de tomar o poder, dizem policiais do Senado ao STF

Policiais Legislativos prestaram depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Evaristo Sa/AFP)

Agentes da Polícia Legislativa do Senado Federal disseram ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (28/6), que participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro admitiram a intenção de tomar o poder. De acordo com os policiais, os réus disseram que o objetivo da ação era contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, o policial legislativo Caio César Grillo contou durante o depoimento que, no dia da invasão dos Três Poderes, um dos réus sentou na cadeira do presidente no plenário do Senado e afirmou que tinha "acabado". "Me chamou atenção o grau de descompasso. Um manifestante sentou na cadeira de presidente, e virou pra mim e falou: 'Agora acabou, né... Os deputados senadores caiu todo mundo'", detalhou.

Grillo explicou que, ao sentar na cadeira do presidente, os invasores acreditavam que tinham tomado o Poder Legislativo e que, com isso, estavam “adquirindo os Poderes da República nas mãos”. “Depois entendi. Ele explicou que, ao sentar na cadeira do presidente, acabou o Poder Legislativo, que passaria ao domínio do povo”, contou

“Eles achavam que ao invadir o prédio haveria vitória do lado deles. Eles acreditavam que bastava sentar na cadeira do presidente, e estariam adquirindo os Poderes da República nas mãos", complementou Grillo. O policial ainda expôs que, dentro do plenário do Senado, os invasores gritaram pedindo a retirada dos ministros do STF e proferiram palavras de ordem golpistas.