Bolsonaro sobre ida ao Congresso: 'Continuo me sentindo deputado federal'

Bolsonaro deixou em aberto seu futuro político, caso seja inocentado pelo TSE (foto: EVARISTO SA / AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma visita ao Senado, nesta quarta-feira (20/6), para discutir com aliados o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o poderá levar à inelegibilidade por oito anos. De volta ao Congresso Nacional, pela primeira vez sem mandato, ele lembrou do seu tempo enquanto parlamentar.









Bolsonaro também afirmou que não gostaria de perder seus direitos políticos e deixou em aberto seu futuro, quanto a concorrer por outros cargos. “Não sei se vou ser candidato o ano que vem a prefeito, ou se no futuro vou ser senador ou presidente”, disse.





“Agora, para ser candidato, eu preciso manter os meus direitos políticos, e isso não é motivo - a acusação de se reunir com embaixadores”, afirmou o líder da direita, clamando para que o TSE o julgue com a mesma jurisprudência usada no caso Dilma-Temer, em 2017.





Na ocasião, por 4 a 3, o TSE negou o pedido movido pelo PSDB que argumentava abuso de poder político e econômico na campanha. Os ministros entenderam que provas anexadas ao processo em etapas posteriores não seriam válidas, o que tornou a ação frágil.