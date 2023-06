Damares critica blindagem de políticos: 'Vou lutar contra o projeto'

440

Senadora disse que vai defender o direito do povo de fazer críticas (foto: Reprodução/Agência Senado) A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) se posicionou contra o projeto de lei que criminaliza críticas a políticos (PL nº 2720/2023), aprovado na Câmara dos Deputados na noite da quarta-feira (14/6). Ela diz que, apesar de ser muito criticada, lutará para que o "povo" tenha o direito de "fazer críticas a nós parlamentares".









O projeto foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados em regime de urgência . O PL "tipifica crimes discriminatórios contra pessoas politicamente expostas, réus em processos judiciais em curso e condenados sem trânsito em julgado da decisão, e altera a Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, para fins de prescrever os procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras nos casos de negativa de abertura ou manutenção de conta ou de recusa na concessão de crédito".

"Na hora que me propus a ser parlamentar assumir um risco, se não quer ser criticado, não assuma o risco, não vai disputar eleição lá na urna", afirmou Damares, pontuando ainda que vai lutar para que o PL não seja aprovado no Senado. A proposta, que agora vai ao Senado, foi aprovado com 252 votos favoráveis e 163 contra.