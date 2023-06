Lula a Sarney sobre críticas à ferrovia Norte-Sul: 'Eu era jovem e ousado'

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente José Sarney (MDB) se encontraram nesta sexta-feira (16/6) para celebrar a finalização da obra da ferrovia Norte-Sul. O petista relembrou que o projeto havia sido iniciado em 1987, durante o governo do emedebista, e afirmou que na época fez críticas a obra por ser muito jovem e ousado.









Sarney foi o 31º presidente do Brasil, tendo governado o país de março de 1985 a março de 1990, quando foi sucedido por Fernando Collor (PTB).





"O destino quis, por conta deu ter chegado à presidência da República, foi nos governos do PT que nós fizemos 90% desta ferrovia", prosseguiu o petista, relembrando o governo de Dilma Rousseff (PT), que foi presidente de janeiro de 2011 a agosto de 2016, quando foi afastada após um processo de impeachment.

O projeto original previa que a ferrovia fosse de Açailândia, no Maranhão até o Rio Grande do Sul, com total de 4,1 mil km de extensão, o que motivou o nome dado a linha. Com o passar dos anos, ficou acertado que a obra iria até Estrela D'Oeste, no interior de São Paulo, passando por Tocantins e Goiás. No total, a obra ficou com 2.257 km. A obra vai facilitar o escoamento da produção agrícola do interior do país.